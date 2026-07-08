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WKN: 911362 / ISIN: JP3982200002

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08.07.2026 07:01:06

Ausblick: RORZE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

RORZE wird am 09.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 34,40 JPY gegenüber 29,91 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll RORZE im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 36,14 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,32 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 171,83 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 109,33 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 160,97 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 128,79 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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