Ausblick: Rosecliff Acquisition vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Rosecliff Acquisition wird am 24.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,127 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Rosecliff Acquisition in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 61,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,9 Millionen USD im Vergleich zu 7,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,470 USD je Aktie, gegenüber -0,850 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 18,5 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 29,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at