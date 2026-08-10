Rosecliff Acquisition Aktie

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WKN DE: A3EQAD / ISIN: US84757T1051

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Rosecliff Acquisition zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rosecliff Acquisition präsentiert in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,135 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Rosecliff Acquisition in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 4,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,505 USD, gegenüber -0,290 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 18,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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