Ausblick: Ross Stores präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ross Stores lädt am 21.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

19 Analysten schätzen, dass Ross Stores für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,73 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Ross Stores 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,64 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ross Stores 4,98 Milliarden USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,45 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,61 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,55 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 22,75 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at