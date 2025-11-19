Ausblick: Ross Stores stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ross Stores stellt am 20.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,07 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,42 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,25 USD, gegenüber 6,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 22,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at