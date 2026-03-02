Ausblick: Ross Stores stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ross Stores wird am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,90 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ross Stores ein EPS von 1,79 USD je Aktie vermeldet.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,91 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ross Stores für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,41 Milliarden USD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,51 USD im Vergleich zu 6,32 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 22,54 Milliarden USD, gegenüber 21,13 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at