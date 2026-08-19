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19.08.2026 07:01:06

Ausblick: Ross Stores vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ross Stores lädt am 20.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 19 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ross Stores noch ein Gewinn pro Aktie von 1,56 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,16 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 11,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,53 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,89 USD im Vergleich zu 6,61 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 25,27 Milliarden USD, gegenüber 22,75 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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