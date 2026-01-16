Rossari Biotech Aktie
Ausblick: Rossari Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Rossari Biotech öffnet am 17.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 6,20 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,73 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,87 Prozent auf 5,68 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,34 INR, während im vorherigen Jahr noch 24,66 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,57 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 20,80 Milliarden INR waren.
