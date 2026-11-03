Ausblick: Roth CH Acquisition IV öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Roth CH Acquisition IV präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,020 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 33,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Roth CH Acquisition IV mit einem Umsatz von insgesamt 25,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,25 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,037 USD im Vergleich zu -0,030 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 103,5 Millionen USD, gegenüber 103,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net