Roth CH Acquisition IV Aktie
WKN DE: A3D6S7 / ISIN: US88675P1030
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Roth CH Acquisition IV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Roth CH Acquisition IV lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Roth CH Acquisition IV für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,035 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 36,73 Prozent auf 25,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,000 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 132,8 Millionen USD, gegenüber 103,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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