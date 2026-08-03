Ausblick: Roth CH Acquisition IV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Roth CH Acquisition IV stellt am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,003 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 28,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 30,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,043 USD, gegenüber -0,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 131,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 103,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at