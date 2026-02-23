Roth CH Acquisition IV Aktie
Ausblick: Roth CH Acquisition IV vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Roth CH Acquisition IV wird am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,013 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 97,05 Prozent erhöht. Damals waren -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 30,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 73,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Roth CH Acquisition IV einen Umsatz von 17,3 Millionen USD eingefahren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,257 USD im Vergleich zu -1,040 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 103,6 Millionen USD, gegenüber 54,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
