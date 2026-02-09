Ausblick: ROUND ONE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ROUND ONE stellt am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 8,10 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ROUND ONE noch 9,37 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 44,40 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 9,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ROUND ONE einen Umsatz von 40,61 Milliarden JPY eingefahren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 68,36 JPY je Aktie, gegenüber 57,38 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 190,96 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 177,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at