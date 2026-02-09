ROUND ONE CorpShs Aktie

ROUND ONE CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919633 / ISIN: JP3966800009

<
09.02.2026 07:01:06

Ausblick: ROUND ONE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ROUND ONE stellt am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 8,10 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ROUND ONE noch 9,37 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 44,40 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 9,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ROUND ONE einen Umsatz von 40,61 Milliarden JPY eingefahren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 68,36 JPY je Aktie, gegenüber 57,38 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 190,96 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 177,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ROUND ONE CorpShs

Analysen zu ROUND ONE CorpShs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ROUND ONE CorpShs 1 098,50 -0,05% ROUND ONE CorpShs

