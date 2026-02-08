Ausblick: Route Mobile stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Route Mobile lädt am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Route Mobile im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,91 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 13,10 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Route Mobile in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 11,52 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 11,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 57,86 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 50,69 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 45,22 Milliarden INR, gegenüber 45,76 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at