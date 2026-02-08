Route Mobile Aktie

Route Mobile für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QC4V / ISIN: INE450U01017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Route Mobile stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Route Mobile lädt am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Route Mobile im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,91 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 13,10 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Route Mobile in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 11,52 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 11,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 57,86 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 50,69 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 45,22 Milliarden INR, gegenüber 45,76 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Route Mobile Ltd Registered Shs 144A Reg S

mehr Nachrichten

Analysen zu Route Mobile Ltd Registered Shs 144A Reg S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Route Mobile Ltd Registered Shs 144A Reg S 573,50 -1,20% Route Mobile Ltd Registered Shs 144A Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
09:37 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen