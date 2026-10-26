Route Mobile Aktie
WKN DE: A2QC4V / ISIN: INE450U01017
|
26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Route Mobile zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Route Mobile öffnet am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 12,40 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Route Mobile noch ein Verlust pro Aktie von -3,370 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Route Mobile 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,60 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Route Mobile 11,19 Milliarden INR umsetzen können.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 58,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 37,94 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 46,97 Milliarden INR, gegenüber 44,08 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Route Mobile Ltd Registered Shs 144A Reg S
|
07:01
|Ausblick: Route Mobile zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Route Mobile legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Route Mobile stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Route Mobile Ltd Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Route Mobile Ltd Registered Shs 144A Reg S
|414,10
|-3,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.