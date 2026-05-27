Royal Bank of Canada Aktie
WKN: 852173 / ISIN: CA7800871021
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: Royal Bank of Canada mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Royal Bank of Canada präsentiert am 28.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,80 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Royal Bank of Canada einen Gewinn von 3,03 CAD je Aktie eingefahren.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 46,28 Prozent auf 17,32 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,23 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,92 CAD, gegenüber 14,10 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 71,34 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 136,06 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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