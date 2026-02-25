Ausblick: Royal Bank of Canada stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Royal Bank of Canada präsentiert in der am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,85 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Royal Bank of Canada noch 3,54 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 49,83 Prozent auf 17,52 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Royal Bank of Canada noch 34,91 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,70 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 14,10 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 70,55 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 136,06 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at