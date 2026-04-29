Ausblick: Royal Caribbean Cruises informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Royal Caribbean Cruises veröffentlicht am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,20 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD erwirtschaftet worden.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,00 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Royal Caribbean Cruises für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,46 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,10 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 15,61 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,63 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 17,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at