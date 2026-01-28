Ausblick: Royal Caribbean Cruises öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Royal Caribbean Cruises veröffentlicht am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Royal Caribbean Cruises im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,02 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 19 Analysten von einem Zuwachs von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,26 Milliarden USD gegenüber 3,76 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

25 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 15,65 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 10,94 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 17,94 Milliarden USD, gegenüber 16,48 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at