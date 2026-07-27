Ausblick: Royal Caribbean Cruises öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Royal Caribbean Cruises öffnet am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 22 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,98 USD. Dies würde einer Verringerung von 9,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Royal Caribbean Cruises 4,41 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 20 Analysten von einem Zuwachs von 6,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,82 Milliarden USD gegenüber 4,54 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,32 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,61 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 25 Analysten von durchschnittlich 19,56 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 17,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at