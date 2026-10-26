Ausblick: Royal Caribbean Cruises veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Royal Caribbean Cruises lädt am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 24 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,38 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Royal Caribbean Cruises noch 5,74 USD je Aktie eingenommen.

21 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,61 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,79 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,61 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 25 Analysten von durchschnittlich 19,56 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 17,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at