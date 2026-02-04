Royal Dutch Shell Aktie
WKN DE: A3DA8Y / ISIN: US7802593050
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Royal Dutch Shell gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Royal Dutch Shell wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
19 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,23 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 310,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,300 USD erwirtschaftet wurden.
8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 62,64 Milliarden USD gegenüber 68,25 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,21 Prozent.
29 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,38 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 5,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 270,82 Milliarden USD, gegenüber 273,87 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
