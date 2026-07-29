Ausblick: Royal Dutch Shell zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Royal Dutch Shell präsentiert in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,06 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Royal Dutch Shell noch 1,23 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Royal Dutch Shell im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 86,22 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 30,29 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,27 USD aus. Im Vorjahr waren 6,07 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 313,21 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 257,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at