Royal Gold Aktie

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WKN: 885652 / ISIN: US7802871084

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Royal Gold gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Royal Gold wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,78 USD aus. Im letzten Jahr hatte Royal Gold einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie eingefahren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 145,06 Prozent auf 474,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 193,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,96 USD im Vergleich zu 6,69 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 2,01 Milliarden USD, gegenüber 1,03 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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