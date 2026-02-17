Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Royal Gold legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Royal Gold wird am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,59 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 58,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,63 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 391,8 Millionen USD – ein Plus von 93,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Royal Gold 202,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,04 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,04 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,05 Milliarden USD, gegenüber 719,4 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Royal Gold Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
07:01
|Ausblick: Royal Gold legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Gold von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Royal Gold vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
30.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Royal Gold Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Royal Gold Inc.
|233,30
|-2,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.