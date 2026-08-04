Ausblick: Royal Gold präsentiert Quartalsergebnisse

Royal Gold präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,55 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 26,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,01 USD erwirtschaftet wurden.

Royal Gold soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 458,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 118,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 209,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,64 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,69 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,91 Milliarden USD, gegenüber 1,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at