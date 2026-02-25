Ausblick: Royal UNIBREW A-S legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Royal UNIBREW A-S wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,33 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Royal UNIBREW A-S ein EPS von 4,70 DKK je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Royal UNIBREW A-S nach den Prognosen von 9 Analysten 3,87 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,57 Milliarden DKK umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 30,79 DKK je Aktie, gegenüber 29,20 DKK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 15,81 Milliarden DKK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 15,04 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at