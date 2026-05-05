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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Royalty Pharma informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Royalty Pharma wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,10 USD je Aktie gegenüber 0,550 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 55,15 Prozent auf 881,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 568,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,89 USD, gegenüber 1,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 3,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,38 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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