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WKN DE: A2P62D / ISIN: GB00BMVP7Y09

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Royalty Pharma öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Royalty Pharma präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Royalty Pharma im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,670 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Royalty Pharma 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 884,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 45,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Royalty Pharma 609,3 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,32 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,78 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,51 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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