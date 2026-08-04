Ausblick: Royalty Pharma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Royalty Pharma lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Royalty Pharma die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,27 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Royalty Pharma 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 758,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 31,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 578,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,23 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,78 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,47 Milliarden USD, gegenüber 2,38 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at