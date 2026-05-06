Ausblick: RPC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

RPC lädt am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,026 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll RPC in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 406,7 Millionen USD im Vergleich zu 332,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,206 USD, gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,68 Milliarden USD im Vergleich zu 1,63 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at