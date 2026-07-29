RPC Aktie
WKN: 869766 / ISIN: US7496601060
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: RPC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
RPC wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,040 USD aus. Im letzten Jahr hatte RPC einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,14 Prozent auf 463,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte RPC noch 420,8 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,186 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,150 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,83 Milliarden USD, gegenüber 1,63 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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