Ausblick: RPM International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
RPM International stellt am 08.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,41 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,42 Prozent auf 1,93 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,65 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,79 Milliarden USD, gegenüber 7,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
