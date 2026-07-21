Ausblick: RPM International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

RPM International präsentiert in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,83 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei RPM International noch ein Gewinn pro Aktie von 1,76 USD in den Büchern gestanden.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,18 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

15 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,50 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 7,81 Milliarden USD, gegenüber 7,37 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at