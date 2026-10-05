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05.10.2026 07:01:06

Ausblick: RPM International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

RPM International wird am 06.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,77 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll RPM International im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,22 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,16 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,98 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,17 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,29 Milliarden USD, gegenüber 7,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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