Ausblick: RTL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RTL öffnet die Bücher - was Experten in Aussicht stellen.

RTL präsentiert in der am 06.05.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2021 endete.

1 Analyst schätzt, dass RTL für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,580 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,840 EUR je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,30 Milliarden EUR - das wäre ein Abschlag von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,70 EUR, gegenüber 3,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 6,17 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,02 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at