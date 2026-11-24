RTX A-S Aktie
WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129
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24.11.2026 07:01:06
Ausblick: RTX A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
RTX A-S wird am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 5,42 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 803,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,600 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 38,06 Prozent auf 193,0 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel hatte RTX A-S noch 139,8 Millionen DKK umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 4,16 DKK, gegenüber 1,30 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 609,0 Millionen DKK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 547,1 Millionen DKK generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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