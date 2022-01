Ausblick: RTX A-S öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

RTX A-S veröffentlicht am 27.01.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass RTX A-S im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,330 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,140 DKK je Aktie gewesen.

RTX A-S soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 99,2 Millionen DKK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,3 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 1,57 DKK je Aktie, gegenüber 0,420 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 544,0 Millionen DKK. Im Vorjahr waren 457,0 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at