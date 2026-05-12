RTX A-S Aktie
WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: RTX A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
RTX A-S stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 1,82 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte RTX A-S 1,00 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 1,96 Prozent auf 163,0 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel hatte RTX A-S noch 159,9 Millionen DKK umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,71 DKK, während im vorherigen Jahr noch 1,30 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 605,0 Millionen DKK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 547,1 Millionen DKK waren.
Redaktion finanzen.at
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