Ausblick: Rubicon Research informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rubicon Research wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 5,10 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubicon Research noch ein Gewinn pro Aktie von 3,27 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Rubicon Research in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,52 Milliarden INR im Vergleich zu 4,12 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 21,50 INR, gegenüber 15,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 23,34 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,46 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net