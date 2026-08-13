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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Rubicon Research präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rubicon Research wird am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 4,40 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,81 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 5,13 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 48,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rubicon Research einen Umsatz von 3,46 Milliarden INR eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 20,65 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 15,52 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,17 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 17,46 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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