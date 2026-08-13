Rubicon Research Aktie
WKN DE: A41PXN / ISIN: INE506V01022
|
13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Rubicon Research präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Rubicon Research wird am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 4,40 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,81 INR erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 5,13 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 48,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rubicon Research einen Umsatz von 3,46 Milliarden INR eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 20,65 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 15,52 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,17 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 17,46 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rubicon Research Limited Registered Shs 144A Reg S
|
07:01
|Ausblick: Rubicon Research präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Rubicon Research Limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Rubicon Research Limited Registered Shs 144A Reg S
|1 651,00
|-0,49%