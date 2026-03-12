Rubrik Aktie

WKN DE: A40A36 / ISIN: US7811541090

12.03.2026 07:01:06

Ausblick: Rubrik legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rubrik wird am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rubrik im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,109 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,610 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 342,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 32,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 258,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 23 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,174 USD, gegenüber -7,480 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 24 Analysten durchschnittlich 1,28 Milliarden USD im Vergleich zu 886,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

