Rubrik Aktie
WKN DE: A40A36 / ISIN: US7811541090
|
12.03.2026 07:01:06
Ausblick: Rubrik legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Rubrik wird am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
22 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rubrik im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,109 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,610 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 22 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 342,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 32,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 258,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 23 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,174 USD, gegenüber -7,480 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 24 Analysten durchschnittlich 1,28 Milliarden USD im Vergleich zu 886,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rubrik
|
12.03.26
|Ausblick: Rubrik legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: Rubrik stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.12.25
|Ausblick: Rubrik zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.11.25
|Erste Schätzungen: Rubrik zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Rubrik
Aktien in diesem Artikel
|Rubrik
|48,20
|-3,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.