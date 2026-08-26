Ausblick: Rubrik präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rubrik wird am 27.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 27 Analysten von einem Gewinn von 0,039 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 27 Analysten einen Zuwachs von 27,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 396,3 Millionen USD gegenüber 309,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,310 USD, gegenüber -1,780 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 27 Analysten durchschnittlich 1,64 Milliarden USD im Vergleich zu 1,32 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at