Ausblick: Rubrik zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rubrik wird am 04.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,170 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

21 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 35,69 Prozent auf 320,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 236,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,479 USD, gegenüber -7,480 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 1,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 886,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at