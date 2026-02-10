Ausblick: Ruchi Soya Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ruchi Soya Industries wird am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Ruchi Soya Industries für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,20 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,41 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,42 Prozent auf 96,88 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Ruchi Soya Industries noch 91,03 Milliarden INR umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,49 INR, wohingegen im Vorjahr noch 11,98 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 383,85 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 341,53 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at