Ausblick: RugVista Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
RugVista Group Registered lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird RugVista Group Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 SEK gegenüber 1,16 SEK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,23 Prozent auf 258,7 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 245,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,25 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 2,49 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 772,9 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 694,9 Millionen SEK.
