Ausblick: RugVista Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse

RugVista Group Registered wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,617 SEK je Aktie gegenüber 0,380 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

RugVista Group Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 165,6 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,65 SEK, gegenüber 2,49 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 772,6 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 694,9 Millionen SEK generiert wurden.

