RugVista Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QRH8 / ISIN: SE0015659834
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: RugVista Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
RugVista Group Registered lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird RugVista Group Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,850 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 SEK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,18 Prozent auf 185,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte RugVista Group Registered noch 166,6 Millionen SEK umgesetzt.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,19 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,01 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 875,0 Millionen SEK, gegenüber 784,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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