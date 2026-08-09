Rumbl a Aktie

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WKN DE: A3DRQQ / ISIN: US78137L1052

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Rumble A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rumble A wird am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rumble A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,090 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 31,2 Millionen USD – ein Plus von 24,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rumble A 25,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,280 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 192,4 Millionen USD, gegenüber 100,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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