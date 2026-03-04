Ausblick: Rumble A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rumble A präsentiert am 05.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,095 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 10,39 Prozent auf 27,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,290 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,660 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 100,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 95,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at